Süleyman Soylu bu kez sahneye şarkı söylemek için çıktı
İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde seçmenlerle birlikte 'İlle de Roman Olsun' şarkısını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için gerçekleştirdiği gezide şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya gelen Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi.
Soylu, bu anları sosyal medya hesabından "Oturdum göbek taşına. Sürmeler çektim kaşıma. A be bizi çekemeyenler. Çatlasın, patlasın Allah aşkına.." sözleriyle paylaştı.
Soylu, daha önce de Beyoğlu sokaklarında hareket halindeki seçim otobüsünden "İlle de Roman olsun" şarkısını söylemişti.
Oturdum göbek taşına— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 22, 2023
Sürmeler çektim kaşıma
A be bizi çekemeyenler
Çatlasın, patlasın Allah aşkına...
??????Adım Adım İstanbul
??Fatih Ayvansaray Mahallesinde Roman Koordinasyon Bürosunda hemşehrilerimizle... pic.twitter.com/lwwLEDjkaL
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