Süleyman Soylu bu kez sahneye şarkı söylemek için çıktı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:32

Güncelleme: 22.05.2023 - 16:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için gerçekleştirdiği gezide şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya gelen Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi.

Soylu, bu anları sosyal medya hesabından "Oturdum göbek taşına. Sürmeler çektim kaşıma. A be bizi çekemeyenler. Çatlasın, patlasın Allah aşkına.." sözleriyle paylaştı.

Soylu, daha önce de Beyoğlu sokaklarında hareket halindeki seçim otobüsünden "İlle de Roman olsun" şarkısını söylemişti.