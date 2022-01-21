Soylu Rusya'yı övdü, LGBT'yi hedef aldı: Devasa bütçeler aktarıyorlar

21 Ocak 2022 Cuma, 18:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, bu sene uyum kursuna 94 erkek, 16 kadın kaymakam adayının katıldığını söyledi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada LGBTİ+ derneklerini hedef aldı.

RUSYA'YA ÖVGÜLER

Türkiye’nin yüz yıllardan beri birçok badire atlattığını söyeyen Soylu, ''Bulunduğumuz coğrafyada adeta yılanlarla dans ediyoruz. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, doğal afetler gördük, terör gördük, her şeyi gördük. Ama yine de onca olumsuzluğa ve bazı kesintilere rağmen, bahsettiğimiz devlet geleneğimiz sayesinde ayakta kaldık ve son 20 yılda, güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birikimi doğru kullanmasıyla, milletin gücüyle bu geleneği ve milletin değerlerini, inancını, doğru şekilde harmanlamasıyla, vesayetleri söküp atmasıyla, tıpkı Rusya’nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur'' dedi.

LGBTİ+ DERNEKLERİNİ HEDEF ALDI

Türkiye’nin refahı, huzuru, güvenliği, başarısı ve asayişinde kurumların teknik kapasitelerinde çok önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Bakan Soylu, ''Bunun devamı için sizlerin enerjisine, bilgisine, ortaya koyacağınız gayrete ihtiyacımız var. Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var'' diye konuştu.