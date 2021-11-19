Cübbeliden, AKP'li Özhaseki'ye LGBTİ yanıtı

19 Kasım 2021 Cuma, 16:31

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBTİ+ yurttaşlar için kullandığı "Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

Özhaseki daha sonra yaptığı açıklamada, "Geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir" dedi.

''TAŞ YAĞMADIĞINA ŞÜKREDELİM''

Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Özhaseki'nin LGBTİ+ çıkışına tepki gösteren Cübbeli Ahmet, ''Kitâb Ehli olan Putin: 'Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok derken, kitapsız bâzı İslâmcılar, Allâh'ın en büyük haramlarından olan eşcinsellik için 'Biz onların tercîhine saygı duymalıyız' diyorsa başımıza taş yağmadığına şükredelim'' ifadelerini kullandı.

İşte Cübbeli'nin o sözleri: