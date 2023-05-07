Soylu, suçu İmamoğlu'na attı: 'İmamoğlu provokatördür'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:42

Güncelleme: 07.05.2023 - 21:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.

Saldırıda yaralanan yurttaşlara 'Geçmiş olsun' dahi diyemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise suçu İmamoğlu'na attı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" ifadelerini kullandı.