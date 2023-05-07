Erzurum'da provokasyon tehlikesi! Soylu İmamoğlu'nu suçladı saldırganlar sokaklara dökülüp flama yaktı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 23:18

Güncelleme: 07.05.2023 - 23:24

Bugün yaşanan ve Türkiye tarihine kara birer leke olarak düşecek provokatif gelişmeler, tüm yurttaşları tedirgin etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yurttaşlarla buluştu. Seçim öncesi Erzurumlulara seslenen İmamoğlu, önceden hazırlık yaptıkları belli olan bir grup tarafından miting sırasında saldırıya uğradı.

Saldırganlar İmamoğlu ve beraberindeki kafileye kaldırım taşları atarak saldırdı.

Atılan taşlar aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu yurttaşların yaralanmasına neden oldu. Yurttaşların kan revan içinde kaldığı korkunç saldırının ardından Türkiye ayağa kalktı.

Ne var ki devletin en önemli bakanlarından, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganları engellemek ve olayın sorumlularını bulmak yerine saldırıya maruz kalan Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Soylu, İmamoğlu için "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" yazdı.

Soylu'nun açıklamasından sonra gençlerden oluştuğu görülen küçük çaplı bir grup üzerinde Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan bir bayrakla Erzurum sokaklarında İYİ Parti flamalarını söktüler.

Provokasyonun ardından devletin üst kademelerinden saldırıyı kınayan bir açıklama gelmedi hatta birçok AKP'linin iletiler yazarak saldırıya destek olduğu görüldü.