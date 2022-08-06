Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sarıtaş'a önceki akşam evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlenmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a önceki akşam evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen hafta da Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne saldırı düzenlenmişti.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
- Kasaplar Federasyonu'ndan, Özdağ'a yanıt
- 'Soruların hazırlandığı ana bilgisayara...'
- Oltu Çayı'nda kaybolmuştu: 100 gündür aranıyor
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı