Soylu'dan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a önceki akşam evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Sarıtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen hafta da Ankara'da Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne saldırı düzenlenmişti.