‘Soylu’dan sonra yenisi de yüklendi’

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasında örgüt yöneticiliğinden toplamda 68 yıl hapis cezası alan Ayhan Bora Kaplan’ın dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki amirlere rüşvet verdiği iddiasıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Kaplan, “Ben, ne Musa’ya yarandım ne İsa’ya. Süleyman Soylu (eski içişleri bakanı) bana yüklendi. O gitti, yeni ekip geldi. Bu ekip de eskisinin adamıyım diye bana yüklendi” dedi. Sanıklar ise görev aldıkları dönemde Kaplan’ın isminin çok fazla ön planda olması nedeniyle teknik takip de ağırlıklı olarak onun hakkında bilgi topladıklarını, bu çalışmaları da savcının onayıyla yürüttüklerini belirtti.

Mahkeme duruşmayı 7 Mart 2025’e erteledi.