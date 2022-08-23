Soylu'dan yeni mezun jandarma subaylara: 'Görevinize abdestli, Ayet-el Kürsilerle çıkın'

23 Ağustos 2022 Salı, 09:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven Soylu, "Erdoğan’ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye’sini hazırladığını" söyledi.

Amanoslar’ın, Karadeniz’in, Tendürek’in, Erzurum’un, Kars Çemçe-Madur’un teröristlerden temizlendiğini aktaran Bakan Soylu, "Allah’ın izniyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak” dedi.

Soylu, konuşması sırasında, mezun olan jandarma subaylardan ilginç bir talepte de bulundu.

"Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var” diyen Soylu, "Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullandı.