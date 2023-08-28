Soylu’ya yakın müdürün ekibine ‘kızak görevler’: Soruşturma iddiası var!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:00

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 Ağustos günü yayımlanan kararnameyle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz görevden alındı. Servet Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla biliniyor ve ismi Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatlarında geçiyordu.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın aktardığı habere göre, Yılmaz’ın görevden alınmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde büyük değişikliklerin yapılacağı iddiası gerçek oldu. Önceki gün yayınlanan atama kararında Servet Yılmaz’ın Ankara Emniyeti’nde oluşturduğu ekip tasfiye edildi.

EKİP TASFİYE EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 40’a yakın isim Polis Akademisi Başkanlığı’nda görevlendirilerek kızak göreve çekildi. Ayrıca Yılmaz’ın ekibinde yer alan ve suça bulaştığı iddia edilen önemli isimler hakkında ise Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan bu atamalar emniyet teşkilatında, “Yerlikaya’nın Soylu ekibini tasfiye etme konusunda kararlılığını gösteriyor” şeklinde değerlendirildi.

Çankaya Emniyet Müdürü Zafer Kalkan, Polatlı Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, Sincan ve Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinden sorumlu Erkut Er, Yeni Mahalle Emniyet Müdürü Şerif Ali İlker, Özel Güvenlik Şube Müdürü Mümin Topaktaş kızağa çekilen isimlerden bazıları.

PEKER 'BENİM EKİBİMDENDİ' DEMİŞTİ

Sedat Peker, Servet Yılmaz için şunları söylemişti: “Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle. Ulan benim Mersin’de hangi yakınım var da, ona uyuşturucu takibi yapıp, benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın? Size yazıklar olsun. Ulan Devletin namusunu kirlettiniz. Geçmişte bana yapılan suç örgütü operasyonunda, bana yakınsın diye seni sürgüne yollamadılar mı? Ulan siz nasıl adamsınız arkadaş ya? Saygı duyduğum akrabanı arattırıp, ‘olaylarda benim adımı geçirtmesin’ diye, alttan alttan da Süslü Sülü’nün emri ile bu şerefsizliği yapıyorsun. Bu ülkede namuslu devlet adamları var. Hangi namuzsuzluğu yaparsanız yapın, benim üstüme yapışmaz. Sana sözüm olsun, toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kimlerde olduğunu ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım. Ulan utanmaz, sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun; ‘iyiki Sedat Peker’in yüzünden geçmişte sürgün yedim. FETÖ’cüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı’ deyip , gülmüyor muydun ? Önce benim örgütteydin, şimdi Sülü’nün örgütüne mi geçtin? Kahpesiniz ulan siz.“