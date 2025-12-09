Sözcü TV’de yeni dönem: 'AKP' yerine 'AK Parti' kullanılmaya başlandı

Yılmaz Özdil'in başına geçtiği Sözcü Medya Grubu'nda yeni dönem başladı. Daha önce haberlerinde ve KJ'lerinde AKP ibaresini kullanan kanal, iktidar partisinin ismini "AK Parti" şeklinde kullanmaya başladı.

Kanalda 5 Aralık'ta yayınlanan bir programın KJ'sinde "Ak Parti geri çekti: Üst düzey memura seyyanen zam iptal" ibaresi yer aldı.

Kanal, 1 Aralık 2025’te ise AKP ifadesini kullanmıştı.

Sözcü, yönetim değişikliğinin ardından yaptığı duyuruda “Yarından itibaren bambaşka bir ekran göreceksiniz. O ekranda haber var, o ekranda ‘kuşa bak’ diyenlere inat, gerçekler konuşulacak. Gazetecinin haber olduğu değil, haber yaptığı dönem başlıyor. Hazır mısınız?” ifadeleri yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV, aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti. Bu gelişmelerin ardından Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.

İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi. Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.