Sözde ırkçılık karşıtı özde ümmetçi: O dergi FETÖ sevdalısıymış!
Irkçılıkla mücadele kapsamında ümmetçilik çağrısı yaparak Arap dünyasına 'tek millet" mesajı veren İslamcı "Gerçek Hayat" dergisinin, geçmişte FETÖ'ye övgü yağdırdığı ortaya çıktı.
"Gerçek Hayat" isimli derginin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetecilerin Arap dünyasına verdiği mesaj dikkat çekti.
Türkçe ve Arapça konuşan gazetecilerin videoda, "Biz Türküz, Kürt'üz, Arap'ız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" dediği görüldü. Video, Arapça olarak söylenen "Biz tek milletiz" sloganıyla sona erdi.
Videoda Arap dünyasına seslenen gazetecilerin isimleri ise şu şekilde;
Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.
"??? ??? ?????"— Gerçek Hayat Dergisi (@Gercek_Hayat) September 22, 2023
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"BİZ BİR MİLLETİZ"
Türk gazetecilerden İslam alemine çağrı pic.twitter.com/B3UbbhnLjD
FETÖ'YÜ ÖVEN KAPAKLARI ORTAYA ÇIKTI
Gerçek Hayat dergisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde "Vatan size hasret" yazılı Fetullah Gülen kapağına yer verdiği ortaya çıktı.
Kapakta ayrıca, "Fethullah Gülen başta olmak üzere birçok kişi, adı konulmamış bir sürgün yaşıyor" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
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