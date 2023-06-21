‘Sözleri 6’lı masa eleştirisine yanıttı’
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun çıkışını değerlendiren CHP kurmayları, bu sözlerin “hem 6’lı masaya hem de ittifaka verilen 40’a yakın milletvekiline yönelik eleştirilere yanıt niteliğinde olduğunu” söyledi.
Yeni seçim sistemi nedeniyle partilerin artık ittifaklar yapmak zorunda olduğunu söyleyen kurmaylar, “Genel başkan da eleştirilere karşı ‘Seçimi kazanmak için ittifak yapmak gerekiyor. Biz de bu iktidarı göndermek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Gerekirse yeni ittifaklar da yapacağız. Hatta nicelik olarak da ittifak yaptığımız parti sayısını artıracağız’ mesajını vermek istedi” ifadelerini kullandı
Yapılan ittifaklara muhalefet kanadı içinden de eleştiri geldiğini anımsatan kurmaylar, “Bu eleştirilere de bir anlamda yanıt vermiş oldu. Mahalle içine bir yanıt gibiydi. Çünkü bu sistemde seçimi kazanmanın yolu ittifaklar yapmaktır” değerlendirmesini yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Adını anma gereği duymadı... Yandaşa karşı uyardı
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme
- Moody's Türkiye için 'faiz' tahminini açıkladı!
- Delisin filmi konusu nedir? Delisin nerede çekildi?
- Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir
- Meclis'in ilk gerginliği yaşandı!
- Emniyet'te 'tayin fırtınası' bekleyişi