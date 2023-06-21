‘Sözleri 6’lı masa eleştirisine yanıttı’

Yayınlanma: 21.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 04:00

Yeni seçim sistemi nedeniyle partilerin artık ittifaklar yapmak zorunda olduğunu söyleyen kurmaylar, “Genel başkan da eleştirilere karşı ‘Seçimi kazanmak için ittifak yapmak gerekiyor. Biz de bu iktidarı göndermek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Gerekirse yeni ittifaklar da yapacağız. Hatta nicelik olarak da ittifak yaptığımız parti sayısını artıracağız’ mesajını vermek istedi” ifadelerini kullandı

Yapılan ittifaklara muhalefet kanadı içinden de eleştiri geldiğini anımsatan kurmaylar, “Bu eleştirilere de bir anlamda yanıt vermiş oldu. Mahalle içine bir yanıt gibiydi. Çünkü bu sistemde seçimi kazanmanın yolu ittifaklar yapmaktır” değerlendirmesini yaptı.

