Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanının şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek
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