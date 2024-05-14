Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanının şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek.

ANKA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:45
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanının şartları belli oldu
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Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre; sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek

 


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