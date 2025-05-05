'Spontane elim kalktı' demişti... Tengioğlu'nun Özgür Özel'i adım adım takip ettiği ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenleyen şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi. Tengioğlu'nun Özel'i adım adım takip ettiği ortaya çıktı.
Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırıyı yapan Selçuk Tengioğlu (66) gözaltına alındı.
Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.
16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.
MARANGOZLUK, BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ
Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.
KAHVALTI YAPIP AKM’NİN ÖNÜNE GİTMİŞ
Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.
"ÖZGÜR ÖZEL’İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"
Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.
GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI
Savcılık tarafından 1 gün daha gözetim izni verilen şüphelinin sorgusunun aralıksız devam ettiği, olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
ÖZEL'İ BEKLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Tengioğlu'nun saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Tengioğlu'nun adım adım Özgür Özel'i takip ettiği öğrenildi. Tengioğlu'nun AKM'nin önünde Özel'in çıkışını beklediği anlar ANKA'nın görüntülerinde yer aldı.
Tengioğlu'nun iki saat boyunca töreni bitmesini protokol kapısının önünde durduğu görüldü. Tengioğlu'nun Özel'in AKM'ye ilk geldiğinde de yanına sokulmaya çalıştığı da DHA'nın görüntülerine yansıdı.
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