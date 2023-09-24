Star yazarı Albayrak: Gerçek Araplar beyaz benizlidir

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:15

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:15

AKP'ye yakın medya organlarından Star'ın yazarı Nuh Albayrak, AKP'nin tepki çeken Suriye politikasını ve göçmen sorununu köşesine taşıdığı bugünkü yazısında ilginç yorumlar yaptı.

Albayrak "Siyah köpekleri “Arap… Arap…” diye çağırmak milliyetçilik mi?" başlıklı yazısında, "Turist olarak gelen Arapları aşağılamalarının asıl sebebi, yabancı düşmanlığı değil; Araplar üzerinden İslâm düşmanlığıdır!" diye yazan Albayrak, daha sonra da Arapların fiziksel özellikleriyle ilgili kendince yanlış bilinenleri açıklamaya çalıştı.

"En inatçı siyah lekeleri çıkarabildiği söylenen sıvı sabuna neden "arap sabunu" dediğinizi biliyor musunuz? Ya, yüz yıldır "Arap"ı, siyah ve çirkin karikatürlerle tasvir edenlere; dizilerde "Arap" rolü verdikleri şapşalların yüzünü siyaha boyama iğrençliğine ne dersiniz? Çok karışık olan işlere neden "arap saçı" diyorlar? Bunu, "zenci saçı" benzetmesiyle izah etmeye kalkan ahmaklar da var!" diyen Albayrak, daha sonra Arapları böyle anlattı:

"Siz bakmayın TDK'nın "Arap"ı, "koyu; esmer; siyah" diye tarif ettiğine; "Arab"ın lügat anlamı "güzel"dir. Gerçek Arap beyaz, buğday benizlidir. Peygamber Efendimizin, Rum İmparatoru Heraklius'a elçi olarak gönderdiği Dıhye o kadar güzel ve yakışıklı idi ki, Rum kızları kendisini görmek için İstanbul sokaklarına dökülmüştü. Peygamberimiz ve bütün sülalesi de beyaz idi ki, günümüzdeki seyid ve şerifler de beyaz ve çok sevimli insanlardır."

"GERÇEK ARAPLAR GERİ DÖNMEDİ"

Yüz yıldır "Arap" diye tanıtılanların da Arap olmadığını öne süren Albayrak, "Zira Sultan II. Abdülhamid Han'ın amirallerinden Eyüp Sabri Paşa, "Mirat-ül Haremeyn" kitabında, "Bugün Mekke'de sadece iki Arap ailesi kalmıştır" diye yazmaktadır. Çünkü gerçek Araplar, Peygamber Efendimizin vefatlarından sonra İslamiyet'i bütün insanlara ulaştırmak için Çin'den Rum diyarına (İstanbul'a) kadar bütün dünyaya yayılmış olup; hiç biri geri dönmemiştir. Haremeyni, Necdîler ve çoğu esmer olan Afrikalılar doldurmuştur" dedi.