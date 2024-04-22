Steinmeier'e Filistin protestosu... Valilik gözaltıları yalanladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyareti sırasında bir grup, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. Gözaltı iddiasına ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:34
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier üç günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

Steinmeier'in ziyareti sırasında bir grup, Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericilerin gözaltına alındığı iddia edildi. 

Göstericiler polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği yetkilileri, henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı.


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