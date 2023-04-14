Şükrü Durmuş'a verilen maaştan kesme cezası mahkeme tarafından iptal edildi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, 2021 yılındaki orman yangınlarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen maaştan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı davayı kazandı.

Durmuş hakkında gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nun gündeme getirdiği “Türkiye’nin kıyı şeridinde 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından yapılan ihalelerde metreküp emval maliyetinin 25 kat düşük hesaplandığı” iddiasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs 2022 tarihinde disiplin soruşturması başlatılmıştı. Disiplin soruşturması sonucunda Durmuş’a 1/2 oranında maaş kesme cezası verilmişti.

Mahkemenin kaldırdığı disiplin cezasını Cumhuriyet’e değerlendiren Durmuş, “Karşı davaları hazırlayıp kurum hakkında tazminat davası açacağız. Yetkililer yargıda hesap verecek. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

(Şükrü Durmuş)

‘SÜRGÜN EDİLDİK’

Durmuş, “Yaptığımız açıklamalar, Cumhuriyet gazetesine verdiğimiz demeçler, görsel basına yaptığımız açıklamalar nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduk. Hakkımda 15 kez soruşturma açıldı, 11 kez ceza verildi. AKP iktidarı son yıllarda hepimizin yaşam alanımıza ormanlarımıza ciddi bir saldırı başlattı. Ormanlar peşkeş çekiliyor. Hem sendika olarak hem de yurttaş olarak bu yapılanlara susmamız gerekiyor. Biz onlara dikkat çektik diye üst üste cezalar verdiler. Yargıya bu kadar baskı yapmalarına rağmen bu cezalar yaptığımız savunmalarla kaldırıldı. Bundan sonra saldırma sırası bizde. Hem sendikamız hem ben bu baskılar nedeniyle ciddi zararlar gördük. Sürgün edildik, meslekten atıldık. Bundan sonra biz üstlerine gideceğiz. Maddi manevi tazminat davalarını açmaya başladık” diye konuştu.