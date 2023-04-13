Banu Alkan hakkında 'mahkemeye zorla getirme' kararı!
Banu Alkan, müzisyen Nicole Rona'nın sesini izinsiz olarak ‘Beyaz Orkide' adlı şarkıda kendisine aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Alkan hakkında, önceki gün duruşmaya katılmaması üzerine zorla getirilme kararı verildi.
Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona'nın açtığı davada yargılanmasına devam edildi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan katılmadı. Müşteki Nicole Rona'yı ise, avukatı temsil etti.
Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, Banu Alkan’ın zorla mahkemeye getirilmesi ve cep telefonuna SMS mesajı gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Banu Alkan'ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve 75 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümündeki sesin Alkan'a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, sanatçı hakkında "manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
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