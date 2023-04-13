Son dakika... Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kararı!
Son dakika... Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 'Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara' yönelik yaptığı itirazı reddetti.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği Türkiye'ye iade edilmesi kararına yönelik itirazının kabul edilmediğini açıkladı.
Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.
GEÇEN YIL ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI!
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
7 ARALIK'TA TEMYİZ BAŞVURUSU YAPMIŞTI
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.
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