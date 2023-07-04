Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:57

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı görevine Şükrü Kuleyin'in getirilmesiyle birlikte Şükrü Kuleyin hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Şükrü Kuleyin'in hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Şükrü Kuleyin kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin hangi partilerde görev yaptı? İşte, Şükrü Kuleyin hakkında merak edilenler...

ŞÜKRÜ KULEYİN KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Şükrü Kuleyin Trabzonspor Divan Kurulu Başkan adayı olduğunu açıklamıştır.

Bir röportaj’da Kuleyin kimsenin adamı değil, Trabzonspor’un adamıdır diye açıklama yapmıştır. Uzun süre Trabzonspor’un resmi Ankara temsilcisi olarak görev almıştır.

Yaşantısını Ankara‘da sürdüren İş Adamı Şükrü Kuleyin aslen Trabzon Vakfıkebir‘lidir.

Uzun süre Vakfıkebir’de siyaset ile ilgilenmiş, Ülkü Ocakları başkanlığı yapmıştır. 12 Eylül mağdurlarındandır. Askeri noter kararı ile cezaevinden çıktığını bu dönemde üniversiteyi kazandığını ardından yurttan atıldığını belirtmiştir. Üniversiteden ise toplu yerlerde bulunman sakıncalı diye atıldığını ve diplomasının verilmediğini belirtmiştir.