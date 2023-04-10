Şule Çet'in katillerinin avukatı Paşa Büyükkayaer Zafer Partisi'nden aday oldu

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:53

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:53

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Berk Akand ile müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çağatay Aksu'nun avukatlığını yapan Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Avukat Paşa Büyükkayaer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir. Türk Milleti; HDP ve Hüda-Par destekli ittifaklara mahkum değildir. Çünkü artık Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ var! Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi.

2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir.



Türk Milleti; HDP ve Hüda-Par destekli ittifaklara mahkum değildir. Çünkü artık @zaferpartisi

ve genel başkanı @umitozdag var!



NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE! pic.twitter.com/rfWvJESia3 — Av. Paşa BÜYÜKKAYAER (@BuyukkayaerPasa) April 9, 2023

NE OLMUŞTU?

Paşa Büyükkayaer, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın ardından tarafların avukatları arasında çıkan kavgada dahil olan biriydi.

Kavganın ardından kaçan Büyükkayaer hakkında yakalama kararı çıkarılmış daha sonra gözaltına alınmıştı. Büyükkayaer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde çok sayıda satırlı ve sallamalı saldırıda yer almıştı.

BirGün'ün aktardığına göre; Paşa Büyükkayaer, ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da avukatlığını yapmıştı.

Öte yandan Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yargılanan ve hapis cezası verilen Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın avukatlığını yapmıştı.

Aksu ve Akand ise cinayet ve cinsel saldırı suçlarından ceza almıştı.