Süleyman Soylu, darbedilerek gözaltına alınan öğretmeni hedef gösterdi
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da gözaltına alınan öğretmenlere yönelik polis saldırısına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, öğretmenlerden Betül Koca'yı hedef göstererek cevap verdi.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla bugün Ankara'da yaptığı yürüyüşe saldıran polis, 7 öğretmen ve 2 avukatı darbederek gözaltına aldı. Öğretmenler akşam saatlerinde serbest bırakılırken, başta muhalefet liderleri olmak üzere birçok kesimden saldırıya ve gözaltılara tepki gösterildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğretmenlerin gözaltına alındığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, öğretmenlerden Betül Koca'yı hedef göstererek cevap verdi.
SÜRÜKLENEN ÖĞRETMENİ HEDEF GÖSTERDİ
Soylu'nun paylaşımları şöyle:
- Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK'ya sevgin, 3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman..
- Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun
- Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.
'HİÇBİR ARKADAŞIMIZI YEM ETMEYECEĞİZ'
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına cevap verildi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Öğretmeni hedef gösteren, sendikal örgütlenmenin kitle ilişkisinde birçok farklı siyasi görüşten kişiyi bir araya getirebileceğini idrak edemeyen yaklaşımla hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizler öğretmeniz! Hiçbir arkadaşımızı sizin siyasi kamplaşmanıza yem etmeyeceğiz" denildi.
Öğretmeni hedef gösteren, sendikal örgütlenmenin kitle ilişkisinde bir çok farklı siyasi görüşten kişiyi bir araya getirebileceğini idrak edemeyen yaklaşımla hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizler öğretmeniz! Hiçbir arkadaşımızı sizin siyasi kamplaşmanıza yem etmeyeceğiz. https://t.co/1GjwApzevf— Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 30, 2022
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