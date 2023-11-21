Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı!
AKP milletvekili Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili haber ve köşe yazılarını paylaşarak, “Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi” dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bakanlık dönemiyle ilgili yazılan haber ve köşe yazılarını paylaştı.
Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:
“Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma… Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar! Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek…”
Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 21, 2023
Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.
Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma…
Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!
Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek… pic.twitter.com/APHTtnLWhq
Editör notu: Yapılan paylaşım olduğu gibi paylaşılmıştır. Yazım yanlışı paylaşımı yapan kişiye aittir.
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