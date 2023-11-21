Süleyman Soylu gazetecileri hedef aldı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:02

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bakanlık dönemiyle ilgili yazılan haber ve köşe yazılarını paylaştı.

Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma… Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar! Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek…”

Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu.



Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.



Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma…



Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!



Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek… pic.twitter.com/APHTtnLWhq — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 21, 2023

Editör notu: Yapılan paylaşım olduğu gibi paylaşılmıştır. Yazım yanlışı paylaşımı yapan kişiye aittir.



