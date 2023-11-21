Süleyman Soylu’nun eniştesinin dosyası 24 günde kapatıldı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:12

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:12

Eski İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel ile Abdülkadir Işık’ın arkadaşı İbrahim Tüylüoğlu 5 Eylül 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, eski milletvekili Tevfik Diker ile iş insanı Fehmi Öztürk yaptıkları suç duyurusunda, Soylu’nun eniştesi Işık, Doğangüzel ile Tüylüoğlu’nun “Suç örgütü kurduklarını, işlenen suçu yetkili makamlara bildirmediklerini, suç delilerini yok edip nüfuz ticareti suçunu işlediklerini” belirterek yargılanmalarını talep etti.

"SOMUT DELİL YOK"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sadece 24 gün sonra, 29 Eylül 2022 tarihinde “Somut bir delil sunulmadığı, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu” gerekçesiyle kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel için de şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.

Eski milletvekili Tevfik Diker ile iş insanı Fehmi Öztürk ise karara karşı “Cumhuriyet savcısının kanunun kendisine yüklediği görevi yerine getirmediğini” belirterek Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Ayrıca savcılığın beyanlarına başvurmadığını, delilleri istemediğini ve şüphelilerin ifadesini de almadığı belirterek dava açılmasını istendi.

14 Ekim 2022 tarihinde yapılan itiraza dair hâlâ bir karar verilmediği iddia edildi.