Süleyman Soylu ‘Gülistan Doku’ sorusuna sinirlendi, gazetecinin telefonunu engelledi: CHP’den sert tepki!

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili kendisine soru sormak isteyen gazeteciyi, telefonunu indirerek engelledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan olayda NOW Haber muhabirinin, Süleyman Soylu'nun yanına giderek, "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" dediği, Soylu'nun ise önce güldüğü ardından ise “Siz kimsiniz?” sorusunu sorduğu görüldü.

"KARDEŞ, SEN İZİN ALDIN MI?"

Gazetecinin kurumunun adını söylemesi üzerine Soylu'nun, elini gazetecinin telefonuna uzatarak, video kaydında olan telefonu yere indirdiği ve "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel olduğu görüldü.

Süleyman Soylu'nun, gazetecinin sorusunu fiziki müdahale ile engellemesine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'li Murat Emir: 'Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılması ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın' — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 29, 2026

"YILLARDIR KARARTILAN BU DOSYANIN AYDINLATILMASI VE PARTİ İÇİ KAVGANIN STRESİNİ GAZETECİLERDEN ÇIKARMAYIN"

Yaptığı paylaşıma, söz konusu görüntüleri de ekleyen Emir, şunları söyledi:

"Kürsüde partimiz CHP’ye "Basının sizi eleştirmesine alışacaksınız, çok sesliliğe kavuştuk" diyerek özgürlük dersi verenler; sokakta Gülistan Doku sorusunu duyunca gazetecinin önüne duvar örüyor!

Süleyman Soylu’nun NOW Haber muhabirinden kaçışı, müdahalesi ve eski vali Tuncay Sonel’in "talimat ondan geldi" itirafları ortadayken bu müdahaleye karşı sormak lazım:

Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız?

Soruyu soranı susturarak ve basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız.

Soruları susturarak, basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız! Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılması ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın."