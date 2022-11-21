Süleyman Soylu, o sorulara yanıt vermedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Sibel Özdemir'in sorduğu sorulara yanıt veremedi. Cumhuriyet'e konuşan Özdemir, "Soylu, cevap vermek yerine söz alan milletvekillerine ağır hakaretler ederek, saldırarak ve gülerek kaçtı ama gereken cevabı da aldı" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, bütçe görüşmelerinde OHAL KHK’leri ile görevinden uzaklaştırılan ancak yargı kararlarına karşın göreve iade edilmeyen akademisyenleri ve istisnai vatandaşlıkları sordu. Soylu, Özdemir’in sorularını yanıtsız bıraktı.
Özdemir, “İçişleri Bakanlığı ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü neden varsayımlar üzerinden hiçbir somut delil barındırmayan bir metinle OHAL KHK’leri mağdurlarının görevlerine dönmelerine engel olmaya devam ediyor” diye tepki gösterdi.
(Sibel Özdemir)
CHP’li Özdemir, Soylu’ya “İstisnai vatandaşlık verdiğiniz 381 bin kişi aynı zamanda seçmen olacak mı? YSK, seçmen listelerini açıklayana kadar kaç kişiye istisnai vatandaşlık vereceksiniz? Gayrimenkul yoluyla kaç kişiye vatandaşlık verdiniz? Vatandaşlık verdiğiniz kişilerin suçlara bulaşma oranı nedir” sorularını da sordu.
Soylu ise Özdemir’in sorularına yanıt vermedi.
Özdemir, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Soylu, cevap vermek yerine söz alan milletvekillerine ağır hakaretler ederek, saldırarak ve gülerek kaçtı ama gereken cevabı da aldı” dedi.
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