İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soru soran muhalefete hakaret edip TBMM’de kaos yarattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmelerinde terör, uyuşturucu ve karapara iddialarını yanıtlamak yerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile vekillere ağır hakaretler etti. Muhalefetin itirazlarına karşın Soylu, sözlerinde ısrar edince Meclis’te tansiyon yükseldi. Komisyon başkanı ise CHP’lileri suçladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bütçe görüşmelerindeki sözleri tartışma yarattı. Muhalefet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananlar için “Bu tablo Meclis’e yakışmadı” yorumunu yaptı.
Soylu, önceki günkü görüşmelerde uyuşturucu ve karapara iddiaları üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Soylu, “Karaparayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir” dedi.
CHP’LİLERİ SUÇLADI
Soylu’nun “şerefsiz” sözüne tepki gösteren CHP’liler “Şerefsiz sensin” diye laf attı. Soylu sözlerini geri almayınca CHP’liler itiraz etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise “Çalışma düzenini bozmayın” diyerek CHP’lileri oturtmaya çalıştı. Tutanaklardan Soylu’nun Kılıçdaroğlu’yla ilgili ifadelerini kontrol ettirten Yılmaz, “Bu, şartlı bir cümle ama keşke hani olmasaydı” yorumunu yaptı. Daha sonrasında CHP’lileri suçlayan Yılmaz, “Ama ardından siz de bayağı hakaretamiz sözler sarf ettiniz, o sözlerinizi geri alın lütfen” çağrısını yaptı. CHP’li Engin Özkoç bu sözlere “Sayın Erdoğan için bu lafı kullansam orada oturur musunuz?” itirazını yaptı. AKP’li Orhan Yengin de “Oturmayız” diyerek Özkoç’a karşılık verdi. Özkoç da bunun üzerine Soylu’dan sözlerini geri almasını istedi.
"ZEKÂ PROBLEMİN VAR"
Özkoç’a, “Senin hakikaten zeka problemin var” diyen Soylu, sözünün arkasında olduğunu belirterek, “Burada devlete söylenen sözü ispat etmeyen şerefsizdir” dedi. Tekrar başlayan itirazlara yanıt veren Yılmaz, “Ben gerekli tutumu ortaya koydum, yapabileceğim bu kadar” savunmasını yaptı. CHP’liler ise Soylu’nun sözlerini geri alması için Yılmaz’a itiraz etmeye devam etti. Yılmaz, “Kimseyi bir şeye zorlayamam” karşılığını verdi. Yılmaz daha sonra bütçenin oylamasına geçti.
OYLAMADA PROTESTO
Sıra kapaklarına vuran ve masalarının önünde toplanan CHP’liler Yılmaz ve Soylu’nun tutumunu protesto etti. Bir yandan oylama devam ederken bir yandan da AKP’li ve CHP’liler birbirlerinin üstüne yürüdü ve birbirlerini itti.
İtirazların kesilmemesi üzerine Yılmaz, “Şerefsiz ifadesini herkes çıkarsın” önerisini getirdi. Öneriyi kabul etmeyen Soylu, “Ben sözümün arkasındayım” dedi. CHP’liler de “Biz de arkasındayız” diyerek karşılık verdi. Özkoç, “Küfür eden adam burada oturur mu?” diyerek Soylu’nun salondan çıkarılması istedi. Tartışmalar arasında bütçe oylanarak kabul edildi.
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