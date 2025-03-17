Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, tüm dünyanın en güvenilir devlet adamlarıdır

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:22

Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini başlattı. İnşallah terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Terörsüz Türkiye hedefini bozmaya çalışan olursa tarihin en ağır bedelini öder” dedi.

Süleyman Soylu, Almanya’nın Stuttgart şehrinde UID Württemberg Bölge Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına katılarak 900’den fazla gurbetçi vatandaşla bir araya geldi. Programda konuşma yapan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başladı. Soylu, Stuttgart’ta geldiği için çok mutlu olduğunu ve gördüğü tablo karşısında çok duygulandığını ifade etti. Sadece iftar yapmadıklarını belirten Soylu, "Bize ecdadımızdan bırakılan, atalarımızdan emanet edilen, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz bir birliğin, beraberliğin, geleneğimizin büyüğümüze hürmetin, küçüğümüze sevginin ve aynı zamanda Allah’a müracaatın, yakarışın ve yalvarışın nasıl olacağını hep birlikte burada gerçekleştirdik" diye konuştu.

‘'GAZZE’DE YAŞANANLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ’'

Gazze’de yaşananlara değinen Soylu, “Biz Gazze’de yaşananları unutmadık ve unutmayacağız. Biz Irak’ta yerle yeksan edilen toprakları unutmadık, unutmayacağız. Biz botlara binip, annesiyle babasıyla derin denizlerde hayatlarını yitiren 6 aylık bebekleri unuttursak bizden hesabını sorsunlar. Afganistan’da taciz edilen kadınları unutmadık ve unutmuyoruz. Kendi gözlerimle Arakan Müslümanlarının çektiği zulüm ve çileyi yerinde gördüm. Kendi topraklarını gördüklerini ama gidemediklerini. Oraya gittiğimizde o insanlar beni gördüklerinde ‘Siz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları mısınız? Türkiye’den mi geldiniz?’ dediklerini unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gazze’de dünyanın gözü önünde ve canlı yayında 65 bin insana kıyıldığını ancak batıdan devlet adamlarından bir tek ses çıkmadığını kaydeden Soylu, “Bizi insan hakları konusunda mahkum etmeye çalışanlar, katliamlara sesini çıkaramadı. Her şeyi kendilerinin yapacaklarını zannediyorlar; kendi hesaplarını tutacaklarını zannediyorlar ama Allah’ın hesabını unutuyorlar. Biz Müslümanız ve Allah’a teslim olanız. Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa’da, Suriye’de, Gazze’de insanlar katledildi ses çıkarmadılar” dedi.

''TAYYİP ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ, TÜM DÜNYANIN EN GÜVENİLİR DEVLET ADAMLARIDIR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecini başlattığını belirten Soylu, “Terörle mücadele etmiş bir kardeşinizim. 2014 yılında terör örgütü PKK’ya 5 bin 554 katılım oldu; 2023’te sadece 50 katılım oldu. Terörün hakkından geldik. Dağlarda 25-30 tane terörist kaldı, onların da kiminin ayağı yok, gözü yok; eli yok. Hiçbir şey yapabilecek takatleri kalmadı. Ama biz işi kökten temizlemeliyiz. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletini bugün tecrübeleriyle, akıllarıyla, bilgelikleriyle ve yıllardır ortaya koydukları bir anlayışla, tamam, biz yaptık, yeter, demeden en büyük riski alarak, Türkiye’nin önümüzdeki yarım asrını, bir asrın; bölgemizin yarım asrını, bir asrını huzur içerisinde geçirebilmenin bir anlayışını ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunun altını çizmek istiyorum; inşallah terörsüz Türkiye hedefine hep beraber ulaşacağız. Buna inananlardan bir tanesiyim. Tam 40 yıldır bu ülkenin insanı çok çekti. Evlatlarımızı şehit verdik. Bu ülkenin ekonomisini altüst ettiler. Bayrağa sarılmış tabutlar, 21 yaşında eşini göndermiş şehit tabutuyla geri geldiğinde tek bir gözyaşı dahi dökmeyen genç hanımlar, 6 aylık bebekler… Bunların hepsine şahit olduk. Şunu açık bir şekilde söyleyeyim; Suriye’de, Irak’ta, Türkiye’de terör örgütü kendini feshedecektir, feshetmelidir. Bu kadar basit. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, dünyada devlet adamı kıtlığı yaşanırken, tüm dünyanın en güvenilir devlet adamlarıdır. Onların başlattığı bu sürece bir hile kurmaya, tuzak kurmaya, onu bozmaya çalışanlar olursa, buradan bu salondan iftar açtığımız ağızlarımızla beraber söylüyoruz; ihanet edenler olursa, bütün dünyaya ders olacak şekilde tarihin en ağır bedelini öder. Bizim kardeşliğe, huzura ihtiyacımız var. Şam’dan bu ülkeye huzur gelecek, Bağdat’a huzuru biz getireceğiz, derken bana çemkirenler, bizim evlatlarımız da görecekler ki, bu huzuru biz getireceğiz. Daha çok yolumuz, mesafemiz var. Biz gelecek nesillere huzurlu ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Altyapısı güçlü bir Türkiye bırakacağız. Kim ne söylerse söylesin, memleketimize güvenen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim pasaportumuz dünyanın en güçlü pasaportu olacak” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Stuttgart şehrindeki iftar programına Eski İçişleri Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nın yanı sıra T.C. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sağanak, UID Württemberg Bölge Başkanı Burak Şahin, UID Gen. Mrkz. MKYK Üyeleri, EUBA, MÜSİAD ve ATGİAD iş adamları dernek temsilcileri, ATF, DİTİB, İGMG, İGBW, ATİB temsilcileri ile eğitim, iş, spor ve siyaset dünyasından bölgede faaliyet gösteren seçkin Sivil Toplum Örgütleri (STK) temsilcileri katıldı.