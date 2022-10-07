Son Dakika... Süleyman Soylu yeni kararı açıkladı: Yabancılar için ikamete kapatılacak
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 ilçede ikamet izinlerinin kapandığını duyurdu. Aynı açıklamasında Soylu, yeni yabancı kaydı yapılmayacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Göç' konulu basın toplantısında konuştu.
Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.
Soylu aynı açıklamasında, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.
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