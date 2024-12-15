Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a 'eski paylaşımlar' ile yanıt

Yayınlanma: 15.12.2024 - 18:32

Güncelleme: 15.12.2024 - 18:32

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de yaptığı konuşmada, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu şu sözlerle hedef almıştı:

"Bakanı Ali Yerlikaya’yı dinlerken çok duygulandım, çok güzel bir konuşmaydı! Bu kabine döneminde öyle güzel şeyler yapılmış ki bir önceki kabine döneminde CHP’nin yaptığı bütün usulsüzlüklerin hepsini halletmiş! Neler olmuş neler! Ne kadar pis iş varsa hep eski bakan ve kabine döneminde olmuş"

Enginyurt daha önce yaptığı bir konuşmada da Soylu için, "Bundan sonra Sedat Peker'in benim" demişti.

SOYLU'DAN YANIT: LAFA BAKARIZ LAF MI DİYE...

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Enginyurt'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Enginyurt'un kendisi hakkında yaptığı eski paylaşımları paylaşımına ekleyen Soylu, "Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

"ELLERİNDEN GELENİ ARDLARINA KOYMASINLAR"

Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tesbitler sonucu belli olur.

Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız.

Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur.

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler.

Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar."