Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler: '10 gün sonra bakanlığım sona eriyor'
Canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu, "10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'den milletvekili seçilen Süleyman Soylu'nun bakanlığının ne olacağı merak konusuydu.
Soylu, önceki günlerde kendisine "Milletvekili seçildiniz. Bu saatten sonra bakanlık süreciniz nasıl işleyecek" sorusunu soran muhabire "Canım benim" yanıtı vermiş, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
VEDA GİBİ SÖZLER
Son olarak Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
AKP İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim" dedi.
"Ben cari duruma bakarım" diyen Soylu, "Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" ifadelerini kullandı.
SİNAN OĞAN YORUMU
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile ilgili de konuşan Soylu, "Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam" dedi.
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