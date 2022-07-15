Süleyman Soylu'dan Yahudi mezarlığına saldırıyla ilgili açıklama: 2 kişi gözaltında

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:13

Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki çok sayıda mezarın tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

