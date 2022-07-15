Süleyman Soylu'dan Yahudi mezarlığına saldırıyla ilgili açıklama: 2 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki çok sayıda mezarın tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Soylu'nun açıklaması şöyle:
"İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.
Video Haberler
- 'Tehdit henüz kalkmadı'
- İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
- Dolmabahçe'de feci kaza: Metrelerce sürüklendi...
- Taraftarlardan Pique'ye Shakira sürprizi!
- Tatilini evinde geçiren yurttaşlar ekonomiden dert yandı
- Plajda korku dolu anlar: Şoka girdi
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Türkiye yeni ittifaka mı giriyor?
- Zanlı, ünlü spor kulübü başkanı çıktı