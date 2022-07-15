Türkiye Hahambaşılığı Vakfı duyurdu: İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı düzenlendi
İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, yetkililere saldırganların yakalanması çağrısı yaptı.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.
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