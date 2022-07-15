Türkiye Hahambaşılığı Vakfı duyurdu: İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı düzenlendi

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İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, yetkililere saldırganların yakalanması çağrısı yaptı.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:27

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

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