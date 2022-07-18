Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'e silahlı saldırı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan kuzeni Sefa Dönmez, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 kurşunun isabet ettiği Dönmez, Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre, AKP İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, bir tartışma sonucu Faruk Ulusoy’un Sefa Dönmez’e tabancayla ateş ettiğini belirtti. Hastane yetkilileri de Dönmez’in sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.

Şüpheli Faruk Ulusoy’un olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırı haberi üzerine Trabzon Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı, Of’a gidip olayla ilgili bilgi alırken, şüphelinin yakalanması için de çok yönlü çalışma yürütülüyor.