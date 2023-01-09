Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu, İBB binasına kiracı oldu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki soğuk savaş devam ederken içişleri bakanının oğlu Engin Soylu İBB binasına taşındı.

Ağustos 2022’ye kadar babası Süleyman Soylu ile ortak olduğu Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi 2022’yi hızlı bir büyüme ile kapattı. İnternetten sigorta pazarlayacak olan şirket, geçen yıl şubat ve mart ayında yedi büyük sigorta şirketinin acenteliğini aldı. Şirket büyümesini 2022’nin tamamında hızla sürdürdü. Yıl sonuna kadar dokuz büyük sigorta şirketinden daha acentelik alan firma Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm büyük sigorta şirketlerinin acenteliği üstlendi.

Süleyman Soylu’nun geçen ağustos ayında ortaklıktan ayrıldığı şirket, bu büyümenin ardından yeni adresine taşındı. Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yeni adresi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alan İsper binası oldu. Şirketin açık adresi resmi belgelerde 7 Ekim 2022 itibarıyla “İsper Genel Müdürlüğü blok no: 48” olarak değiştirildi.

‘TİCARİ FAALİYET YOK’

Yıl içerisinde ticari büyümesini sürdüren Soylu’ların yeni sigorta markası ise Ticaret Bakanlığı’na Türk Patent ve Marka Kurumu’na 23 Mart 2022’de tescil ettirildi. Soylu ailesinin yeni sigorta markası ise sigorta7 (sigortayedi) oldu. Soylu ailesi yeni sigorta şirketi ortaya çıktığında şirketin faal olmadığı yönünde açıklama yapmıştı. Şirketten gelen açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “esigortan.net adlı bir şirketin kurulması ile ilgili olarak da halihazırda ticari herhangi bir faaliyet veya etkinlik söz konusu değildir.”

İBB’NİN İŞE ALIM ŞİRKETİ

Süleyman Soylu geçen aralık ayında yaptığı basın toplantısında İBB’nin işe aldığı çalışanlar arasında terörle iltisaklı isimler olduğu iddia etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Soylu’ya sert sözlerle yüklenmişti. İSPER, bünyesinde istihdam ettiği yetkin profesyonelleri ve dış danışmanları ile insan kaynakları danışmanlık hizmetleri de vererek İBB’nin insan kaynakları şirketi olarak faaliyet gösteriyor.