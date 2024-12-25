Süleymancılar yeni bir vakıf daha açtı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Süleymancılar, İstanbul merkezli olmak üzere “Ahmediye Hafize Hanım Vakfı”nı kurdu. Vakfın senedinde; vakfın feshedilmesi durumunda bütün mal varlığının Süleymancıların merkez yurdu olan “Gümüşsoy- Sevim Kuran Okutma Vakfı”na devredilmesi kaydedildi.

‘ENDERUN SİSTEMİ’

Söz konusu vakıfta yaşları 0-6 yaş arası olan çocuklara, Osmanlı Devleti’nde devşirme çocuklardan devlet yönetimine kadro yetiştirilmesi için faaliyet yürüten “Enderun sisteminde” eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra yeni kurulan vakfın yöneticileri arasında ismi geçen Ahmet Ramiz Gök, kaldığı tarikat yurdunda intihar eden Enes Kara olayında, cemaat yurtlarını savmasıyla anımsanıyor. Bunun yanı sıra vakıf içinde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yurt hizmeti de sağlanıyor. Vakfın en büyük faaliyet alanı ise her yaş grubuna Kuran eğitimi vermesi olarak biliniyor.