Sultangazi 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sultangazi'de seçimi kim kazandı? Sultangazi Belediye başkanı kim oldu?
Sultangazi seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Sultangazi'de hangi aday ne kadar oy aldı? Sultangazi Belediye başkanı kim oldu?
Sultangazi yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
SULTANGAZi BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Abdurrahman Dursun
CHP
Ferhat Epözdemir
İYİ Parti
Hüseyin Öndeş
DEM Parti
Erol Tunç
Yeniden Refah
Yasin Kul
Zafer Partisi
Arzu Durak
Saadet
Hüseyin Aydoğan
TİP
İsa Daşdemir
HÜDA PAR
Abdulbari Duman
DEVA Partisi
Sancar Öztürk
Gelecek Partisi
Ramazan Altan
SULTANGAZİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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