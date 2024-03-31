Sultangazi 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sultangazi'de seçimi kim kazandı? Sultangazi Belediye başkanı kim oldu?

Sultangazi seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Sultangazi'de hangi aday ne kadar oy aldı? Sultangazi Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Sultangazi 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sultangazi'de seçimi kim kazandı? Sultangazi Belediye başkanı kim oldu?
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Sultangazi yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

SULTANGAZi BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Abdurrahman Dursun

CHP

Ferhat Epözdemir

İYİ Parti

Hüseyin Öndeş

DEM Parti

Erol Tunç

Yeniden Refah

Yasin Kul

Zafer Partisi

Arzu Durak

Saadet

Hüseyin Aydoğan

TİP

İsa Daşdemir

HÜDA PAR

Abdulbari Duman

DEVA Partisi

Sancar Öztürk

Gelecek Partisi

Ramazan Altan

SULTANGAZİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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