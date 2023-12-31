Süper Kupa'yla ilgili önerge iki aydır Meclis'te bekliyordu... CHP'li Bulut: Rezaletten saray sorumlu

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 07:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tartışmalar ilk başladığında 12 Ekim’de Meclis’e Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergesinde kamuoyunun Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanmasını beklediğini belirten Bulut, “Maçın ülkemizde oynatılacağı herhangi bir stat mı yok” sorusunu yöneltti.

Bakan Bak, önergeye 15 gün içerisinde yanıt vermesi gerekirken aradan geçen iki ayda Bulut’a herhangi bir dönüş yapmadı. CHP’nin Bak’a aralık başında verdiği önergeyle sorduğu “Maçın Suudi Arabistan’da oynanacak olmasının nedeni, TFF başkanının söylediği gibi para mı” sorusu da yanıt bulamadı.

‘HESAP VERSİNLER’

Cumhuriyet’e konuşan Bulut, hiçbir çağrılarının dinlenmemesi sonucu bu krizin yaşandığını belirterek “Maçı, Türkiye’ye geldiğinde Anıtkabir’i ziyaret etmeyen Suudi kralının ülkesinde oynatma kararı aldılar. Atatürk’ü, İstiklal Marşı’mızı, Cumhuriyetimizi, milli değerlerimizi pazarlık konusu yaptılar” dedi. Bulut, “Saray’ın onayı olmasaydı bu maçın Riyad’da oynanması kararlaştırılmazdı. Bu rezalette kimin sorumluluğu varsa hesap vermelidir” çağrısını yaptı.