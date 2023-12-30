Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor: Erdoğan nerede?

Yayınlanma: 30.12.2023 - 17:46

Güncelleme: 30.12.2023 - 17:46

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçı, öğle saatlerinden itibaren başlayan tartışmaların ardından ertelendi.

ATATÜRK TİŞÖRTÜNE VE PANKARTA YASAK!

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanma planı, kulüplerin maça Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazılı pankart ile çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi üzerine iptal edildi.

Yaşanan tartışmaların ve uzun süren toplantıların ardından kulüpler maça çıkmadı ve gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Siyasetin ve toplumun farklı kesimlerinden kulüplere destek ve Suudi Arabistan'a protesto açıklamaları gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozmadı.

YETKİLİLERDEN ‘SES’ YOK

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmalar başladığından beri sessizliklerini koruyor.

TEK AÇIKLAMA ÇELİK VE YERLİKAYA'DAN

Konuyla ilgili iktidar kanadından tek açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/QEUpsBulOi — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 29, 2023

Bakan Yerlikaya ise X hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir” ifadelerini kullandı.