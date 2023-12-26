Şüpheli yangınlar Meclis gündeminde

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’da üç gün arayla iki ayrı eski hastanenin arşiv ve depo olarak kullanılan bölümlerinde meydana gelen yangınları Meclis gündemine taşıdı. Yangınlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını bildiren Barut, “Kamuoyunda ‘tesadüf olamaz’ diye tartışılan bu yangınların neden çıktığı, kundaklanma şüphesi, önemli arşivlerin yakıldığı, kent merkezinde değerli araziler üzerine kurulan bu hastanelerin yeriyle ilgili ‘talan ve ranta açılacağı’ yönündeki iddialara bir açıklık getirilmedi”dedi. Adana Tabip Odası heyeti ise “Yangın çıkan kapatılmış Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Hekimevi ile birlikte yeniden inşa edilmeli ve yeniden hizmete açılmalıdır” çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyulup uyulmayacağını göreceğiz ama kuşkulara yol açan yangınların peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Adana Valiliği, yangın ile ilgili 12 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuğunun gözaltına alındığını açıkladı.