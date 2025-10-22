'Süreç görüşmesi' oldu mu? Selahattin Demirtaş cephesinden yanıt geldi

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşüldüğü iddialarına yanıt geldi. Demirtaş ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

NTV'de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "süreç" kapsamında Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını öne sürdü.

Bu iddia üzerine Demirtaş’ın basın danışmanı Zinar Karavil bir açıklama yaparak Müderrisoğlu’nun beyanının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DEMİRTAŞ CEPHESİNDEN YANIT

Cumhuriyet'in ulaştığı Demirtaş'ın danışmanı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam NTV'de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, "Çözüm Süreci" kapsamında ve muhataplık çerçevesinde, Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin olmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz."