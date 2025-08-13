'Süreç' komisyonu için internet sitesi hazırlandı

TBMM’de kurulan ve üçüncü toplantısını dün gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na özel internet sitesi hazırlanarak, kullanıma sunuldu. Komisyonun amacına ilişkin bilgilendirme yapılan sitede, üyeler, çalışma usul ve esasları gibi başlıklar altında içerikler konuldu. İlk toplantısını 5 Ağustos’ta, ikinci toplantısını 8 Ağustos’ta, üçüncü toplantısını da 12 Ağustos’ta gerçekleştiren komisyonun her üç toplantısındaki konuşmaların yer aldığı tutanaklar da siteye yüklendi. Kapalı gerçekleştirilen oturumlarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı sunumlara ise alınan gizlilik kararı gereği tutanaklarda yer verilmedi.

tbmm.gov.tr adresinden girilen sitenin “Hakkında” bölümünde, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM’de temsil edilen siyasi partilere gönderilen bir yazı ile kurulmuş ve 05.08.2025 tarihinde çalışmalarına başlamıştır” denildi.

Sitede, “Hakkında”, “Komisyon Üyeleri”, “Çalışma Usul ve Esasları”, “Toplantı Gündemleri”, “Toplantı Tutanakları”, “Komisyondan Haberler” ve “Komisyon Duyuruları” başlıklarında içerikler yer aldı.

İlk toplantısını 5 Ağustos’ta, ikinci toplantısını 8 Ağustos’ta, üçüncü toplantısını da 12 Ağustos’ta gerçekleştiren komisyonun her üç toplantısındaki konuşmaların yer aldığı tutanaklar da siteye yüklendi. Komisyonun ikinci toplantısına katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı sunumlara ise alınan gizlilik kararı gereği tutanaklarda yer verilmedi. Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantılarında tam tutanak tutuluyor ancak toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmamasına komisyon karar verebiliyor. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli tutuluyor.

USUL VE ESASLAR YER ALIYOR

İnternet sitesindeki “Çalışma Usul ve Esasları” başlığında ise komisyonun ilk toplantısında oy birliğiyle kabul edilen, komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verildi.

“Toplantı Gündemleri” kısmında ise gerçekleştirilen toplantılarda görüşülen başlıklar sıralandı.

“Komisyondan Haberler” bölümünde, toplantılarda yapılan konuşmalardan hazırlanan haberler, toplantı tarihlerine göre yer aldı.

“Komisyon Duyuruları” bölümünde de komisyonla ilgili TBMM’nin X hesabından yapılan paylaşımlar, açıklamalar yer aldı.