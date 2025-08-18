'Süreç' komisyonunda yeni toplantı yarın: Bu kez mağdur taraflar dinlenecek

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta iki toplantı gerçekleştirecek.

Komisyon, 19-20 Ağustos’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

Komisyonun yarınki toplantısı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Toplantının birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Birinci oturumda ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini ifade edecek.

Komisyonun 20 Ağustos 2025 Çarşamba yapılacak toplantısında ise birinci oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçen haftaki toplantısında, komisyon üyeleri partileri adına ve kişisel olarak yaptıkları konuşmalarda komisyonda dinlenmesini istedikleri kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili önerilerde bulunmuş, bu öneriler partiler tarafından TBMM Başkanlığı'na yazılı olarak da iletilmişti.

Önerilerde üzerinde ortaklaşılan konu, şehit aileleri ve gaziler ile mağdur olan tarafların komisyonda dinlenmesi olmuştu.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI OLACAK

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM bünyesinde kurulan ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı verilen komisyon yarın dördüncü toplantısını gerçekleştirilecek.

İlk toplantısını 5 Ağustos'ta yapan komisyon bu toplantıda çalışma usul ve esaslarını belirlemişti. Komisyonun 8 Ağustos'taki toplantısında ise davet edilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında toplam 5,5 saat süren detaylı sunum yapmıştı.