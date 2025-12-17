'Süreç' raporları tamamlanıyor: AKP ve CHP'nin ne zaman sunacağı belli oldu!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından CHP, süreç ile ilgili raporunu tamamladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, raporu ne zaman TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Komisyonun çalışmalarını tamamlanmasının ardından partiler süreç ile ilgili raporlarını hazırladı.

Halk TV'ye konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, raporu perşembe günü saat 12.00'de komisyona sunacaklarını duyurdu.

Öte yandan AKP'nin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin raporu yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı bildirildi.