Süreç trafiğinde 'Erbil' durağı: DEM'liler Barzani'yle görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından oluşan heyet, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarından oluşan heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) temasları sürüyor.
Heyet bugün, KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Barzani’nin Erbil'e bağlı Pirmam ilçesinde bulunan ofisinde yapılan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede heyet, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Heyet temasları kapsamında yarın ise IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.
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