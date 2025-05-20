'Süreç' turları sürüyor... PKK'nin 'fesih' kararı sonrası DEM Parti'den CHP'ye ilk ziyaret

İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nin silah bırakma kararının ardından DEM Parti, parti ziyaretlerine başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK, kendi adına yürütülen silahlı faaliyetleri sonlandırdığını ilan etti.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, geçtiğimiz gün de feshin ardından terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'la görüştü.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE ZİYARET

DEM Parti, yeniden parti ziyaretlerine başladı, AKP ve MHP de dahil olmak üzere tüm partilerle görüşeceklerini açıkladı.

DEM PARTİ HEYETİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Öze ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'i CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, dün DEVA Partisi ile Saadet Partisi’ne ziyaretler gerçekleştirmişti.