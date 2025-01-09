Sürece ‘şüpheci iyimser’ yaklaşım

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetiyle bir araya geldikten sonra partisinin genel merkezinde kurmaylarıyla toplandı. Özel, toplantıda merkez yönetim kurulu üyelerine görüşmeye ilişkin bilgi verdi. CHP’nin DEM heyetine henüz adı konmayan bu süreçten beklentilerini anlattığı olumlu bir görüşme yaptığını söyleyen kurmaylar, “Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözme noktasında Türkiye’nin en hazır partisiyiz. İktidar ise her zamanki gibi sürece kendi çıkarı için bakıyor gibi gözüküyor” dedi. Bu noktada DEM Parti’ye yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı gibi konulardaki endişelerini ilettiğini söyleyen CHP kurmayları, “DEM heyetinin de yeni bir anayasaya sıcak bakmadığı görülüyor. Onlar da yasal düzenlemelerle demokratikleşmenin önünün açılması gerektiğini belirtiyor” dedi.

MECLİS KOMİSYONU VURGUSU

Buna bağlı olarak “Süreç Meclis’te kurulacak bir komisyonda ilerlesin” önerisine çok önem verdiklerini söyleyen partililer, “Bütün partiler eşit temsil edilmeli. Örneğin; kayyum uygulamalarının kalkması, ifade özgürlüğünün engellenmemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına getirilen kısıtlamaların kalkması, Gezi tutuklularının serbest kalması ve daha birçok konuda adım atılması gerekiyor. DEM heyetinin de benzer beklentileri olduğu görülüyor. İktidarınsa bu talepler karşısında nasıl davranacağıyla ilgili şüpheci ama iyimser bir havada olduklarını gördük” ifadelerini kullandı.

CHP’nin de kendi içinde bir komisyon kurduğunu belirten kurmaylar “Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara demokratik çözümler getireceğiz. Meclis’teki kurulacak komisyonun da bu çerçevede çalışması, demokratikleşme adımları atması gerekir” diye konuştu.