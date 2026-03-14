Süreci sert sözlerle eleştirmişti... Destici'nin 'Erdoğan' desteği sürüyor: Seçim için tarih verdi

14.03.2026 13:01:00
Güncellenme:
DHA
İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreci sert sözlerle eleştiren Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya Meclis'in seçim kararı alması ya da anayasa değişikliğinin gerçeklemesi gerektiğini söyledi.

AKP-MHP'nin Cumhur İttifakı ortağı olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da katıldığı bir iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok" dedi.

"SEÇİM 2027 SONU VEYA 2028 BAŞI"

Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 2026'da bir seçim beklemediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben seçimin 2027 sonu veya 2028 başı olacağını düşünüyorum. Ya Meclis seçim kararı alacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için ki biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor. Ya da bir anayasa değişikliği gerçekleşmesi lazım. Anayasa değişikliğinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Ama Meclis bir seçim kararı alırsa, o zaman tekrar aday olabiliyor.

Sanki Meclis karar alırsa seçim 2027'de olmak zorunda gibi bir şey var. Hayır, 2028 Şubat'ında da bu kararı alabilir. Normalde seçim 2028 Mayıs'ın sonu. Yüksek Seçim Kurulu'nun, martın başında açıklaması lazım seçim takvimini. Ondan bir hafta önce Meclis derse ki 'seçim', seçim olur ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur."

Destici, 'Erken seçim olmalı mı?' sorusuna da "Hayır bizce olmamalı" cevabını verdi.

"HEDEFİMİZ 2 MİLYON OY"

Destici, seçim sürecinde ittifak arayışları ile ilgili soruya da "Biz Cumhur İttifakı üyesiyiz. Ama bizim dışımızdaki bu arayışlar siyasetin doğasında olan şeyler. Biz mevcudu muhafaza ederek üstüne koymalıyız. Son seçimde yüzde 1, 550 bin oy almışız. Hedefimiz; asgari 2 milyon oy almak. Kamuoyu çalışmalarında da yüzde 3'ün üzerinde görünüyoruz şu anda" dedi. 

SÜRECİ SIK SIK ELEŞTİRMİŞTİ

BBP lideri Destici, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç karşısında sık sık eleştirilerde bulunması ile biliniyor.

Sürecin bitirilmesi gerektiğini savunan Destici, "Gördüğüm halkımız terörle mücadele istiyor, müzakere istemiyor” demişti.

Destici ayrıca ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki 'statü' çıkışına, "Abdullah Öcalan’ın statüsü şudur: Öcalan, Türkiye’yi parçalamak isteyen istihbarat örgütlerinin desteğiyle, 40 binin üzerinde cinayetin sorumlusu durumundaki bir teröristtir" ifadelerini kullanmıştı.

BBP Genel Başkanı Destici'den 'umut hakkı' açıklaması: 'Umut hakkından bahsetmek adalet duygusunu zedeler'
BBP Genel Başkanı Destici'den 'umut hakkı' açıklaması: 'Umut hakkından bahsetmek adalet duygusunu zedeler' Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "umut hakkı" söylemini eleştirerek, "On binlerce insanın umutlarını yok edenlerin 'umut hakkı'ndan bahsetmek, adalet duygusunu derinden zedeler. Kundaktaki bebeklerin dahi umudunu çalanların, bu milletin evlatlarını bombalarla, pusularla, hendeklerle hedef alanların 'umut hakkı' olamaz" ifadesini kullandı.
BBP Genel Başkanı Destici: 'Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı'
BBP Genel Başkanı Destici: 'Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı' Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en azından enflasyon oranında arttırılmalıdır. Yıllık enflasyon yüzde 30’un üzerinde açıklanmıştır. Enflasyona göre bakarsanız en az bin 200 liralık bir artış verilmelidir. Ama şahsen bana sorarsanız bu en az 10 bin lira olmalıdır. Türkiye çok rahatlıkla bu bütçeyi oluşturabilir. Bu imkanı bulabilir. Yani bizim teklifimiz 10 bindir. Bankalar bile promosyon olarak bunun çok üzerinde para dağıtıyor. Koskoca devlet 10 bin lira verse emeklisine bu çok değildir" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici'nin 'Laikliği Savunuyoruz' metnine tepkisi: 'Türkiye'nin Kübalaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz'
BBP Genel Başkanı Destici'nin 'Laikliği Savunuyoruz' metnine tepkisi: 'Türkiye'nin Kübalaştırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz' BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisinden rahatsızlığını "Türkiye asla Talibanlaşmaz ama Türkiye'nin Kübalaştırılmasına da biz asla ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Biz gerici azınlık değiliz" diyerek gösterdi.