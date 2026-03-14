Süreci sert sözlerle eleştirmişti... Destici'nin 'Erdoğan' desteği sürüyor: Seçim için tarih verdi

AKP-MHP'nin Cumhur İttifakı ortağı olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da katıldığı bir iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok" dedi.

"SEÇİM 2027 SONU VEYA 2028 BAŞI"

Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 2026'da bir seçim beklemediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben seçimin 2027 sonu veya 2028 başı olacağını düşünüyorum. Ya Meclis seçim kararı alacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için ki biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor. Ya da bir anayasa değişikliği gerçekleşmesi lazım. Anayasa değişikliğinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Ama Meclis bir seçim kararı alırsa, o zaman tekrar aday olabiliyor.

Sanki Meclis karar alırsa seçim 2027'de olmak zorunda gibi bir şey var. Hayır, 2028 Şubat'ında da bu kararı alabilir. Normalde seçim 2028 Mayıs'ın sonu. Yüksek Seçim Kurulu'nun, martın başında açıklaması lazım seçim takvimini. Ondan bir hafta önce Meclis derse ki 'seçim', seçim olur ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur."

Destici, 'Erken seçim olmalı mı?' sorusuna da "Hayır bizce olmamalı" cevabını verdi.

"HEDEFİMİZ 2 MİLYON OY"

Destici, seçim sürecinde ittifak arayışları ile ilgili soruya da "Biz Cumhur İttifakı üyesiyiz. Ama bizim dışımızdaki bu arayışlar siyasetin doğasında olan şeyler. Biz mevcudu muhafaza ederek üstüne koymalıyız. Son seçimde yüzde 1, 550 bin oy almışız. Hedefimiz; asgari 2 milyon oy almak. Kamuoyu çalışmalarında da yüzde 3'ün üzerinde görünüyoruz şu anda" dedi.

SÜRECİ SIK SIK ELEŞTİRMİŞTİ

BBP lideri Destici, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç karşısında sık sık eleştirilerde bulunması ile biliniyor.

Sürecin bitirilmesi gerektiğini savunan Destici, "Gördüğüm halkımız terörle mücadele istiyor, müzakere istemiyor” demişti.

Destici ayrıca ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki 'statü' çıkışına, "Abdullah Öcalan’ın statüsü şudur: Öcalan, Türkiye’yi parçalamak isteyen istihbarat örgütlerinin desteğiyle, 40 binin üzerinde cinayetin sorumlusu durumundaki bir teröristtir" ifadelerini kullanmıştı.