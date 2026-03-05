BBP Genel Başkanı Destici: 'Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı yaptı.

Destici, ABD ve İsrail'in, İran’a yönelik saldırılarının, uluslararası hiçbir hukuki temele dayanmadığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kardeş İran'a, İran halkına yönelik bu hukuksuz, uluslararası hiçbir temele dayanmayan, hukuka dayanmayan hiçbir kuruluşun oluru olmayan bu saldırılarını lanetliyoruz. Özellikle o kız çocuklarının okuduğu okula yapılan saldırı hepimizin yüreklerini parçaladı. Eğer dünyada uluslararası bir hukuk varsa, Birleşmiş Milletler varsa, ceza mahkemesi varsa, insan hakları kuruluşu varsa bu iki haydutun mutlaka yargılanmaları gerekir. Eğer bunlar yargılanmazsa bu artık yol olur. Bundan sonra her ülke güçsüz gördüğü her ülkeye saldırabilir. Çünkü örneği var” diye konuştu.

Fatih Erbakan da bu ramazan ayının, zulümler altında geçen son ramazan ayı olmasını diledi. Erbakan, "İran'da, Gazze'de, Yemen'de, Sudan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Türk dünyasında, İslam dünyasında zulüm altında inleyen kardeşlerimizin artık bunlardan kurtuluş ayı olmasını bu ramazanın Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bayrama da sağlıkla, hep birlikte milletimizin sağ salim ulaşmasını Cenabı Allah nasip eylesin" ifadesini kullandı.

Mustafa Destici ve heyetiyle, Türkiye'deki güncel siyasi konulara değindiklerini belirten Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

"Ancak daha ziyade, İran'da yaşanan hain saldırılar, yani siyonist ittifakın, kardeşimiz, komşumuz, dostumuz İran'a karşı yaptıkları hain saldırılar ele alındı. Burada tabii biz de Yeniden Refah Partisi olarak bu saldırıların haksız, hukuksuz ve müzakereler daha devam ederken başlatılan tırnak içerisinde ‘kalleş’ saldırılar olduğunu ifade etmek istiyoruz.

"SİYONİZM GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Batı gerçek yüzünü, Siyonizm gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Tahran'da hastaneleri vurdular. Yeni doğan ünitelerindeki minicik yavruların, bebeklerin ölümüne yol açtılar. Yine bir başka şehirde küçük kız çocuklarının gittiği bir ilkokulu vurarak 170’e yakın kız çocuğunun cesetleri tanınmayacak hale gelecek şekilde paramparça ettiler. Ve gerçek yüzlerinin nasıl vahşi olduğunu hukuk tanımaz, hak tanımaz olduğunu bir kez daha ortaya koydular. Şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz biz de ve misafirimiz olan Sayın Destici'nin de ifade ettiği gibi Trump'ın, Netanyahu'nun mutlaka insanlığa karşı işledikleri suçlar dolayısıyla yargılanmaları, hakim karşısına çıkmaları ve en ağır cezalara çarptırılmaları gerektiğini bizler de ifade ediyoruz."

"KOSKOCA DEVLET, EMEKLİSİNE 10 BİN LİRA VERSE BU ÇOK DEĞİLDİR"

Destici, bir gazetecin yönelttiği soru üzerine, emekli bayram ikramiyelerinin 10 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Emeklinin anasının ak sütü gibi helal olan ikramiyesi en azından enflasyon oranında arttırılmalıdır. Yıllık enflasyon yüzde 30’un üzerinde açıklanmıştır. Enflasyona göre bakarsanız en az bin 200 liralık bir artış verilmelidir. Ama şahsen bana sorarsanız bu en az 10 bin lira olmalıdır. Türkiye çok rahatlıkla bu bütçeyi oluşturabilir. Bu imkanı bulabilir. Yani bizim teklifimiz 10 bindir. Bankalar bile promosyon olarak bunun çok üzerinde para dağıtıyor. Koskoca devlet 10 bin lira verse emeklisine bu çok değildir. Zaten emeklerimiz 2023 Ocak ayından beri bir haksızlığa uğramış vaziyetteler. 2023 Ocak'ta en düşük memur ve en düşük kamu işçisi maaşı 11 bin, en düşük emekli maaşı 7 bin 500. Yani emekli memur, işçi memur, çalışanın üçte ikisini alıyordu. Şu anda üçte bire düşmüş vaziyette. Önce bu dengenin tekrar 2023 seviyesine getirilmesi gerekiyor. ‘Emeklinin tam haklını verdik’ diyebilmek için.”

"KONUŞMAK BİLE ASLINDA ÇOK AYIP"

Erbakan ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Burada milyonlarca emeklimize 10 bin lira verilse ne olur? 2026 yılında bütçeden faize verilecek olan para 2,7 trilyon lira. 2,7 lirayı 12 ayda faize verirken bu ne demektir? 10 bin lira 16 milyon emekliye verilse 160 milyar, yani 20 günde faize verilen para kadar bir parayla emeklilerimize kişi başına 10 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi mümkün olurdu. Bugün pastırmanın kilosunun 3 bin lira olduğu, Antep fıstığının kilosunun bin 800 lira olduğu, Giresun fındığının bin 400 liraya satıldığı, peynirin 750-800 liralara geldiği, etin neredeyse bin liraya satıldığı bir ortamda, bir tek hurmanın 40 liraya kadar fiyatının çıktığı bir ortamda bin lirayı konuşmak bile aslında çok ayıp.”

Fatih Erbakan, İran’a yönelik saldırılar hakkında da şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Erbakan hocamıza vefat yıl dönümünde bir kez daha atıfta bulunalım çünkü yıllarca bugün Orta Doğu'da yaşadığımız olayları bize anlattı. Daha 89-90’da Birinci Körfez Savaşı başlatılırken, 'Bu iş Irak'la bitmeyecek, arkasından Suriye gelecek, arkasından İran gelecek ve arkasından sıra Türkiye'ye gelecek. Korkuyorum dövecek dizimiz kalmayacak, toprak ayağımızın altından kayıyor, kara bulutları görüyorum’. Bu sözleri yıllar boyunca ifade ettiği sözlerdi, Allah rahmet eylesin. Bugün bu anlatmış olduğu senaryo birer birer gerçek oldu ve en sonunda sıra Türkiye'ye kadar geldi. Allah ülkemizi, milletimizi bu şer odaklarının saldırılarından şerlerinden muhafaza etsin.”