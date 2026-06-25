Süreçte 'çerçeve yasa' çalışmalarında sona gelindi: Teklif gelecek ay Meclis'e sunulabilir

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte "çerçeve yasa" çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ve 10 maddeden oluşacağı öğrenildi.

AKP'li kaynaklar, teklifin temmuz ayının ilk yarısında Meclis’e sunulabileceğini belirtti. Parti kurmayları, teklifin birkaç gün komisyon gündeminde görüşülmesinin ardından TBMM tatile girmeden yasalaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Teklifin içerisinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir madde olmadığı bilgisi edinildi.

Nefes'in haberine göre; "Terörsüz Türkiye" sürecinde çerçeve yasa için yapılan çalışamalrda son yaklaşıldı. AKP’li yetkililer amaç, tanımlar ve yürürlük hükümleriyle birlikte teklifin 10 maddeyi aşmayacağını ifade etti.

Kaynaklar, kanun metninde “PKK” ifadesinin açık şekilde yer alacağını belirtilirken, teklifin adının “PKK terör örgütünün silah bırakması, kendini feshetmesi ve varlığını hukuken sona erdirmesine dair kanun teklifi” olabileceğini ifade etti.

Düzenlemeden ilk etapta herhangi bir suç eylemine karışmadığı değerlendirilen örgüt mensuplarının yararlanacağı, bu kişiler için belirli bir süre adli kontrol mekanizmasının işletileceği ve yaklaşık 5 yıllık bir siyasi faaliyet kısıtlaması uygulanması seçenekleri üzerinde durulduğu öğrenildi. Hazırlanan çerçeve yasa örgütün yönetici kadrolarını ise kapsamıyor.

"ÖCALAN'IN STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

AKP kaynakları teklifin temmuz ayının ilk yarısında Meclis’e sunulabileceğini belirtti. Parti kurmayları, teklifin birkaç gün komisyon gündeminde görüşülmesinin ardından TBMM tatile girmeden yasalaşmasının mümkün olduğunu ifade etti. Bazı teknik başlıklarda çalışmaların sürdüğü, bu nedenle düzenlemenin yeni yasama yılına kalması ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

AKP kaynakları, düzenlemede Abdullah Öcalan’a ilişkin herhangi bir statü değişikliğinin yer almayacağını da belirtti. Parti kurmayları, Öcalan’ın hâlâ cezası infaz edilen bir hükümlü konumunda bulunduğunu ve bu başlığın yasa teklifinin kapsamı dışında tutulduğunu ifade etti.